Thrombose kann auch junge Menschen treffen

Bei einer Thrombose bilden sich in den Adern Blutgerinnsel, also kleine Klumpen, die unsere Adern verstopfen. Schlimmer wird es noch, wenn diese Gerinnsel sich lösen, sagt Dr. Katja Mühlberg, Gefäßmedizinerin und Oberärztin an der Uniklinik Leipzig: "Im ungünstigsten Fall wandern und lösen sich kleine Gerinnsel als sogenannte Embolie und schwimmen mit dem Blutstrom Richtung Lunge und setzen sich dann dort in der Lunge als Lungenembolie fest."