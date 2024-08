Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael

Frisches Wasser Trinkwasserbrunnen sind beliebt, aber rar

07. August 2024, 05:00 Uhr

Öffentliche Trinkwasserbrunnen kommen bei den Bürgern gut an. Bei einer Umfrage von MDR AKTUELL in Leipzig gaben viele Befragte an, ein solches Gratis-Angebot zum Trinken oder Füllen der Wasserflasche schon genutzt zu haben. Moniert wurde aber, dass die Standorte oft wenig bekannt seien. In manch anderer mitteldeutscher Städten müssen sie erst noch gebaut werden.