Die EU fördert in ihren Mitgliedsstaaten von kleinen lokalen bis hin zu großen Vorhaben viele Projekte, um die Wirtschaft und den europäischen Zusammenhalt zu stärken. Das finanziert die EU aus dem Geld, das die Mitgliedsstaaten an die EU zahlen.



Das Institut der deutschen Wirtschaft oder auch die Bundeszentrale für politische Bildung haben nachgerechnet, wo Deutschland bei den Nettozahlungen steht. Ergebnis: Deutschland ist der größte Nettozahler der EU. 2022 hat die Bundesrepublik 19,7 Milliarden Euro mehr an die EU gegeben, als sie zurückbekommen hat. Runtergerechnet bedeutet das, dass im Jahr 2022 jeder deutsche Bürger durchschnittlich 237 Euro an die EU gezahlt hat.