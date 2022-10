Energiekrise Versicherer befürchten mehr Brände durch Ersatzheizungen

Aber auch Elektroheizungen an der Steckdose können dem GDV zufolge gefährlich werden. Sind zu viele dieser Geräte am Netz, könnten die Kontakte extrem heiß werden und in Brand geraten. Lange nicht benutzte Kamine oder Öfen sollten vor der Wiederinbetriebnahme fachgerecht angeschlossen und von einem Schornsteinfeger geprüft werden.