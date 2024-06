Der Bundeswehrverband hat entschlossene Schritte für einen neuen Wehrdienst gefordert. Vorsitzender André Wüstner zufolge sind die Personalzahlen in der Bundeswehr in diesem Monat auf den tiefsten Stand seit 2018 gefallen. "Mit Freiwilligkeit allein wird es nach meiner Auffassung nicht funktionieren", erklärte Wüstner.



Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius stellt heute seine Pläne für einen "neuen Wehrdienst" vor. Er informiert am Morgen zunächst den Verteidigungsausschuss im Bundestag. Für den Nachmittag ist eine Pressekonferenz dazu geplant.



Die Wehrpflicht war in Deutschland 2011 ausgesetzt worden, die Truppenstärke ist auf unter 200.000 gesunken. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat eine Debatte über eine neue Art von Dienstpflicht ausgelöst. Als unwahrscheinlich gilt jedoch ein Comeback für den Wehrdienst in alter Form.