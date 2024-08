Dazu sagte Co-Parteichefin Alice Weidel im Januar 2024: "Es ist skandalös, wenn linke Aktivisten mit Stasi-ähnlichen Geheimdienst- und Zersetzungsmethoden eine private Zusammenkunft angreifen, um unbescholtene Bürger abzuhören und auszuspähen."

Ähnlich äußerte sich Co-Parteichef Tino Chrupalla. Der schrieb auch 2019 in einem Brief an die Mitglieder seines AfD-Kreisverbands Görlitz über die Presse: "(...) dass die Presse eine Spaltungs- und Zersetzungsstrategie verfolgt. (...) Wir kennen das Spiel bereits aus der DDR. (...) Hintergrundinformationen über als Journalisten getarnte Zersetzungsagenten sind natürlich immer willkommen. (...)” Zersetzung,das war eine Methode der Stasi, die Chrupalla in diesem Schreiben Journalisten unterstellt.

Ob Tino Chrupalla die Gleichsetzung von Zersetzungsmethoden der Stasi mit der Arbeit von Journalisten auch heute noch für angemessen hält, hat MDR Investigativ schriftlich nachgefragt. Der AfD-Parteichef und die Pressestelle der Partei haben auf die E-Mail nicht reagiert. Auch die Bitte um ein Interview mit Alice Weidel blieb unbeantwortet.

Der Verfassungsschutz und die AfD

Auch der Verfassungsschutz wird von der AfD immer wieder in die Nähe der Stasi gerückt. Die AfD-Fraktion im sächsischen Landtag schrieb 2020 in einer Pressemitteilung: "(...) Die Regierung macht den Verfassungsschutz zur neuen Stasi. (...)"

2021 wurde bekannt, dass die AfD in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Fraktionschef Oliver Kirchner reagierte mit einem Stasi-Vergleich: "Ich muss ganz ehrlich sagen, das erinnert mich wirklich an Zeiten von einer Diktatur, die wir hiervor hatten. Da gab‘s ‚´ne Stasi, die genau das gemacht hat, was jetzt passiert."

Bildrechte: MDR Investigativ "Diese bemühten Vergleiche, die vor allen Dingen von rechtsextremistischen Parteien, Kräften, Gruppierungen immer wieder angestrebt werden, sollen ja darauf abzielen, eine Gleichsetzung herzustellen", erklärt Historiker Riesel. "Die ist aus historischer Sicht absolut unzulässig." Anders als die Stasi damals, wird der Verfassungsschutz durch die Parlamente kontrolliert, sein Vorgehen kann von Gerichten überprüft werden.

Das muss man auch noch einmal klarstellen: Es ist kein Geheimdienst, der Menschen verhaftet, verfolgt, verhört, repressiert. Sven Riesel Historiker

"Das muss man auch noch einmal klarstellen", sagt Riesel. "Es ist kein Geheimdienst, der Menschen verhaftet, verfolgt, verhört, repressiert, sondern der zuvorderst Informationen sammelt,auf verschiedenen Wegen,mit dem Ziel, extremistische Kräfte in Deutschland zu identifizieren.”

Die Inszenierung mit der Friedlichen Revolution

Bildrechte: MDR Investigativ Immer wieder inszeniert sich die AfD als verfolgte Opposition und stellt sich in die positive Tradition der Friedlichen Revolution von 1989. Vor fünf Jahren plakatierte die Partei Slogans wie: "Vollende die Wende”, "Friedliche Revolution auf dem Stimmzettel”, "Wir sind das Volk” und "Wende 2.0.”



Der damalige Co-Parteichef Alexander Gauland stellte die AfD 2018 in eine Reihe mit DDR-Bürgerrechtlern: "Wie damals, liebe Freunde, gehen heute unbotmäßige Bürger auf die Straße, um ihre Rechte einzufordern. Wieder werden diese Bürgerrechtler von Schlägern verfolgt, von den Medien diffamiert und in ihren Betrieben denunziert. Die einzige Oppositionspartei AfD ist sozusagen das aktuelle neue Forum.”

Bildrechte: MDR Investigativ "Das ist einfach eine Geschichtsverdrehung, die nicht durch nichts zu rechtfertigen ist", sagt Rainer Eckert. Er war Bürgerrechtler und beteiligt an der Friedlichen Revolution. Er war 1989 in mehreren Bürgerbewegungen aktiv und galt der Stasi als Staatsfeind. Eckert wurde zwar nicht inhaftiert, aber ihm wurde vor allem beruflich das Leben schwergemacht. In den Siebziger Jahren wurde er aus politischen Gründen der Universität verwiesen. Wie viele andere Bürgerrechtler empfindet er es als Missbrauch der Friedlichen Revolution, wenn die Slogans nutzt wie "Vollende die Wende”.

"Das ist ja Quatsch. ‚Vollende die Wende‘, heißt ja: Es ist uns nicht gelungen, diese Freiheit zu erreichen. Ist uns aber gelungen", sagt der ehemalige Direktor des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzigs. Heute dürfe er etwa lesen, was er wolle. Als Student in der DDR habe er viele Bücher nur heimlich lesen können. Sogenannte bürgerliche Literatur zu lesen, sei ein Vergehen gewesen. Das spiegele sich auch in den Akten wieder.

"Die staatsfeindliche Hetze war vor allen Dingen dann gegeben, wenn man die Bücher weiter verborgte.” Den Slogan "Vollende die Wende", hält Eckert für Unsinn. "Erst mal war es eine Revolution, keine Wende. Und unsere Revolution ist vollendet.”

Die unterschiedlichen Ziele von AfD und DDR-Bürgerrechtlern

Wir leben in einem Deutschland, das wir insgesamt bejahen und nicht, wie die AfD grundsätzlich umstürzen und verändern wollen. Rainer Eckert Ehemaliger Bürgerrechtler