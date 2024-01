Als Beleg für Chrupallas Anwesenheit bei diesem Forum zitiert ZEIT ONLINE aus dem Entwurf eines Dankesschreibens. Demnach habe der AfD-Bundesvorsitzende den weiten Weg auf sich genommen, "um am nächsten Morgen in aller Frühe wieder über Görlitz nach Berlin zu fahren". Das sei "wahrlich nicht selbstverständlich gewesen", wird der Gastgeber des Treffens wiedergegeben. Aus hochrangigen AfD-Kreisen sei ZEIT ONLINE die Anwesenheit Chrupallas bei der Veranstaltung bestätigt worden.

Der Weißwasseraner Chrupalla selbst gibt sich schmallippig und antwortete auf Nachfragen des Onlineportals und des Redaktionsnetzwerks Deutschland mit den Worten: "Ich bin wie Scholz, ich erinnere mich an nichts mehr." In dieser 5. Düsseldorfer Runde sei ein Treff des Geheimrates im Oktober 2022 in Potsdam angekündigt worden, belegten E-Mails. Demnach könnte das Treffen im November 2023, über das Correctiv jüngst berichtet hat, bereits das siebte geheime Treffen gewesen sein. Vermutlich ging es in den Runden jeweils darum, politisch einflussreiche Menschen mit potenten Geldgebern aus Unternehmen zu vernetzen, um einen politischen Umschwung folgen zu lassen, schlussfolgert das Onlinemagazin aus vorliegenden Mails.