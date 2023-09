Flugblatt-Affäre Söder will Aiwanger im Amt belassen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU will seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger von den Freien Wählern nicht entlassen, trotz der Vorwürfe um ein antisemitisches Flugblatt in Schulzeiten. Eine Entlassung wäre aus seiner Sicht "nicht verhältnismäßig", sagte Söder am Sonntag bei einer Pressekonferenz in München. Vor seiner Entscheidung habe er ein langes Gespräch mit Aiwanger geführt.