Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) fordert weitere Aufklärung von Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger zu einem antisemitischen Flugblatt aus Schulzeiten. "Unabhängig davon, wer dieses Flugblatt verfasst und verbreitet hat, es handelt sich da wirklich um ein furchtbares, menschenverachtendes Machwerk", sagte Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Montag in Berlin. Aus Sicht des Bundeskanzlers müsse das alles umfassend und sofort aufgeklärt werden und müsste dann gegebenenfalls auch politische Konsequenzen haben.

Noch stehen sie Seite an Seite: Hubert Aiwanger und Markus Söder. Bildrechte: dpa

Derweil berief Bayerns Ministerpräsident Markus Söder für Dienstag einen Sonder-Koalitionsausschuss ein. Dort soll Aiwanger, der in Bayern als Wirtschaftsminister und stellvertretender Regierungschef fungiert, offene Fragen beantworten und persönlich Stellung nehmen.

Aiwanger hatte am Samstagabend schriftlich zurückgewiesen, als Minderjähriger in den 1980er-Jahren ein antisemitisches Flugblatt geschrieben zu haben, über das die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) berichtet hatte. "Ich habe das fragliche Papier nicht verfasst und erachte den Inhalt als ekelhaft und menschenverachtend", hieß es in einer Erklärung Aiwangers. Kurz darauf gestand Aiwangers Bruder ein, das Pamphlet geschrieben zu haben.