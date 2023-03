Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP haben ihre Beratungen im Kanzleramt nach fast 20 Stunden ohne eine Bekanntgabe von Ergebnissen auf Dienstagvormittag vertagt. Als Grund nannten die Parteien in einer gemeinsamem Mitteilung am Montag die ab dem Nachmittag anstehenden deutsch-niederländischen Regierungsberatungen in Rotterdam. In den Niederlanden werden neben Kanzler Olaf Scholz auch einige seiner Minister erwartet. Weiter hieß es, bis zum Mittag seien "die Beteiligten in vertrauensvollen und konstruktiven Gesprächen weit vorangekommen".