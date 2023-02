Analyse zum Flüchtlingsgipfel Verharren in der Bestandsaufnahme

Von weiteren Verhandlungsrunden erwartet die Organisation Pro Asyl mehr Chancen für eine dezentrale Unterbringung aller Flüchtlinge. Die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge zeige, dass man die Kommunen entlasten könne, wenn man Flüchtlingen die Möglichkeit gebe, ihren Aufenthaltsort frei zu wählen, so Pro-Asyl-Sprecher Alaows. So könnten viele Schutzsuchende bei Familienangehörigen oder privaten Haushalten untergebracht werden. Es dürfe keine Flüchtlinge erster und zweiter Klasse geben, so Alaows.