Menschen können mit einer Geldkarte zwar sehr schnell bezahlen. Wenn sie jedoch nicht digital angebunden sind, haben sie nicht zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort einen Überblick darüber, wie viel Geld sie noch auf dem Konto zur Verfügung haben. Es macht einen Unterschied, wenn ich weiß, über wie viel Geld ich bis zum Monatsende noch verfüge. Wenn ich genau weiß, was noch übrig ist, kann ich besser planen, was ich wirklich brauche und wofür ich das Geld ausgeben muss. Wenn das Geld im Geldbeutel ist, kann es unter Umständen einfacher sein, das einzuschätzen und auf noch bevorstehende Wocheneinkäufe aufzuteilen.

Für uns im VdK ist es wichtig, dass alle Menschen in Deutschland die gleichen Möglichkeiten haben. Also einzukaufen, was sie brauchen, wie zum Beispiel Lebensmittel, Kleidung, dass sie ihre Miete bezahlen können – und das in der Form, die für alle gut ist. Es gibt Menschen, für die ist Kartenzahlung viel einfacher als Bargeld. Aber es gibt eben auch Personengruppen, die keine digitalen Möglichkeiten haben, auf ein Konto zuzugreifen. Für die ist der Umgang mit Bargeld viel einfacher. Wir als größter Sozialverband fordern, dass alle Menschen mit dem Zahlungsmittel zahlen, das für sie passt – sei es Bargeld, mit Karte oder mit anderen technischen Zahlungsmitteln.