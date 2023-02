Auch die ersten Spitzenkandidaten haben ihre Stimme bereits abgegeben. Berlins Regierende Bürgermeisterin und SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey sagte am Rande der Stimmabgabe: "Wir wollen gern führende Kraft in dieser Stadt bleiben". Umwelt- und Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch, Spitzenkandidatin der Grünen, kam am Sonntagmorgen ins Wahllokal im Ortsteil Schmargendorf. "Meine Kreuzchen sind gesetzt", postete sie mit einem Foto auf Twitter. CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner hat seine Stimme im Wahllokal im Ortsteil Kladow abgegeben.