Kai Kollenberg Kai Kollenberg ist der Chefkorrespondent für Landespolitik bei der "Leipziger Volkszeitung". In der Reihe "Meinung zu Gast" kommentiert er als Gastautor Transformations- und Veränderungsthemen in Mitteldeutschland.

Derartige Bedenken treiben das BSW nicht um. In Sachsen beispielsweise ist die Landesspitze voller Tatendrang. Sie kann es kaum erwarten, nach der Wahl in Koalitionsgespräche einzusteigen. Man berauscht sich an den Erfolgsaussichten. Die Katerstimmung danach ist nicht eingepreist.

Viele Sächsinnen und Sachsen sähen es laut Umfragen positiv, falls das BSW die Geschicke in Sachsen mitbestimmt. Vielleicht wird es so kommen. Darauf wetten, dass das BSW in fünf Jahren in der heutigen Form besteht, sollte aber niemand. Eher siegt sich das BSW zu Tode.