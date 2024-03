Sozialwissenschaftler Felix Wilke von der Ernst-Abbe-Hochschule Jena erlebt in der ganzen Breite der Bevölkerung Vorurteile. Bürgergeldempfänger seien faul. "So eine Auffassung ist ungefähr bei der Hälfte der Gesellschaft verbreitet und daraus mündet dann eigentlich auch so eine Anspruchshaltung: 'Wer es nicht wirklich braucht, soll es doch auch nicht beantragen.'"

"Also das sind Zahlen, die immer wieder für Überraschung sorgen und gerade Akteure, die mit Bürgergeld-Empfängern zu tun haben, sind dann besonders überrascht, dass die Quoten so hoch sind", sagte Wilke. Um das Ratespiel nicht in die Länge zu ziehen: Es ist eine erhebliche Größenordnung. "Also vier von zehn Leuten, die Bürgergeld beziehen könnten, beziehen das dann nicht."