Was würde zum Beispiel passieren, wenn eine Person geschädigt würde durch einen Bürgergeldempfänger, der aber keine Privathaftpflicht hat? Es wäre eine bedenkliche Situation, so Andreas Aust: "Das bedeutet schlicht und einfach, wenn da ein Schaden bei einem Dritten entsteht, dann leidet der Dritte darunter. Ursächlich ist die Weigerung des Staates diese paar Euro für die Haftpflichtversicherung zu übernehmen. Es gibt auch keinen Ausfall-Bürgen in Form der öffentlichen Hand oder dass der Staat dafür einspringen würde."