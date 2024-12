Bund und Länder haben sich auf einen neuen Digitalpakt für Schulen geeinigt. Verständigt wurde sich darauf, insgesamt weitere fünf Milliarden Euro für Investitionen in die Schul-Digitalisierung bereitzustellen. Die Kosten sollen Bund und Länder jeweils zur Hälfte übernehmen. Gegen diese 50:50-Aufteilung gab es aus den Ländern großen Widerstand. Zudem können die Länder auch die Kommunen bei der Finanzierung in die Pflicht nehmen. Das meiste Geld soll für neue Geräte ausgegeben werden. Auch sollen Lehrkräfte aus- und weitergebildet werden.

Bundesbildungsminister Cem Özdemir erklärte bei der Vorstellung des Eckpunktepapiers in Berlin, neben der Ausstattung von Schulen etwa mit Laptops oder Tablets solle es auch darum gehen, Kompetenzen von Schülern und Lehrkräften mit digitalen Inhalten zu stärken. Es dürfe dabei "keinen Stillstand geben", betonte der Minister.



Die aktuelle Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Saarlands Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot, sprach davon, dass mit dem Digitalpakt 2.0 Weichen gestellt würden, um Schulen in Zeiten der Transformation weiter fit für die digitale Zukunft zu machen. Zudem stelle man sicher, dass alle Schüler in Deutschland die gleichen Chancen auf Teilhabe an einer hochwertigen digitalen Bildung haben. Mit dem Digitalpakt 2.0 setze man ein starkes Zeichen für mehr Bildungsgerechtigkeit und die Zukunftsfähigkeit des Bildungssystems.