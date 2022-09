Auf Einladung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sind die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Braunkohleländer am Freitagmittag in der Lausitz zu einem Gespräch über den Strukturwandel zusammen gekommen. Dabei zog der Bundeskanzler eine positive Zwischenbilanz zu den Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Kohleausstieg. Der damit einhergehende Strukturwandel und die Schaffung einer ausreichenden Zahl von Arbeitsplätzen seien auf einem guten Weg, so Scholz.