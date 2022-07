Wenn Hartz-IV-Empfänger in der Gastronomie dazuverdienen, dürfen sie bis zu 44,90 Euro Trinkgeld monatlich für sich behalten. Das hat das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel entschieden. Die genannte Summe entspricht zehn Prozent des aktuellen Regelbedarfs. Trinkgelder, die über dieser Schwelle liegen, sind aber generell auf die Leistungen des Jobcenters anzurechnen, so der Beschluss. (Az: B 7/14 AS 75/20 R)