Insofern richtet sich der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine auch direkt gegen uns?

Der Krieg findet auf verschiedenen Ebenen statt. Er findet als neoimperialer Krieg gegenüber der Ukraine statt, mit verschiedenen kruden, pseudohistorischen Argumenten. Und gleichzeitig richtet er sich ebenso gegen uns.

Auch wir sind die Adressaten dieses Krieges, weil wir demokratisch leben wollen, weil wir in einer freien Gesellschaft leben wollen, weil wir unsere Regierungen durch Wahl wechseln wollen. Und weil wir das, was wir tun, in einem freien Diskurs prägen. Genau deshalb sind wir das Feindbild dieses benachbarten Autokraten. Und das haben wir zu spät verstanden.

Inwiefern zu spät?

Ich meine damit, dass etablierte Demokratien wie die unsrige in den vergangenen Jahren in Bezug auf die Gefahren, die von den Autokratien ausgehen können, viel zu naiv gewesen sind. Ganz konkret und insbesondere im Fall von Russland. Und ich meine die Naivität zu glauben, wir seien einfach per se das überzeugendere Modell. Wir hätten viel früher ein stärkeres Augenmerk legen müssen auf die innere Brutalität, die es in Russland schon seit der Auflösung der Sowjetunion immer wieder gegeben hat.

Welcher Bedrohung sind wir noch ausgesetzt?

Dazu gehört zum Beispiel Desinformation auf verschiedenste Art und auch die Cyber-Bedrohung. Das ist nicht neu, sondern seit Jahren bekannt. Sei es in Form von Bots in Twitter- bzw. "X"-Dialogen oder ganz konkret Angriffe auf Regierungsinstitutionen, gerade im Vorfeld von Wahlen. Es besteht die Gefahr von Desinformationskampagnen oder Cyberattacken für den zivilen, digitalen Raum, aber vielleicht auch für den militärischen digitalen Raum – und das wäre um Einiges gefährlicher. Und nicht zu vergessen die gezielte und explizite Unterstützung Russlands für die nationalistischen, rechtspopulistischen Gruppierungen innerhalb der Europäischen Union, nicht nur in Deutschland.

Was steckt hinter dieser Strategie Putins, immer engere Bande mit rechtspopulistischen Parteien zu knüpfen?

Die rechtspopulistischen Parteien sind ja zunächst einmal in Folge der Finanzkrise nach 2008 entstanden und größer geworden und haben dann infolge der sogenannten Flüchtlingskrise 2015/16 noch mal an Bedeutung gewonnen und haben sich dadurch etablieren können. Auf russischer Seite geht es um die Nutzung von Gelegenheitsfenstern – das Erstarken rechtsnationalistischer Demokratie-Feinde in den EU-Staaten bietet dem russische Regime entsprechende direkt und unmittelbar in die deutsche Gesellschaft und auch in andere europäische Gesellschaften hineinzuwirken.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Hervorzuheben ist zunächst einmal, dass die rechtsnationalistischen Parteien zumeist gerne die EU abschaffen oder schwächen wollen. Die Destabilisierung der EU ist auch das Ziel Russlands, so dass es hier eine Gemeinsamkeit gibt. Der ökonomische und politische Erfolg der EU und dementsprechend der globalpolitische Einfluss ist für Russland ein Dorn im Auge, denn es ist der attraktive Gegenentwurf zu Russlands Bemühungen für osteuropäische Regionalorganisationen, die aber nicht annähend so funktionieren wie die EU. Ein weiterer Grund ist, dass rechtsnationalistische Parteien mit illiberalen Normen und autokratischen Führungs-Stilen liebäugeln, wie sie über Jahre von Putin aufgebaut wurde. Darüber hinaus verbindet auch ein verbreiteter Anti-Amerikanismus.

Die Bedrohungslage für Europa scheint sehr komplex. Wovon hängt unsere Sicherheit ab?

Ja. Der zentrale Schutz für Europa ist zunächst die Stärke der Nato. Das muss man deutlich so sagen. Und die Stärke der Nato, das ist der zweite Schritt, hängt davon ab, wie die Präsidentschaftswahlen in den USA im November ausgehen werden. Unabhängig von der USA-Frage ist die Nato aber auch deutlich gestärkt worden durch den Beitritt von Finnland und Schweden, zwei zwar kleine Länder, aber mit gutausgestatteten Armeen und auch sehr konsolidierten Demokratien. Das ist auch sicherlich sehr wichtig für den Diskurs innerhalb der Nato.