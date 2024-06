Der Vorsitzende des Reservistenverbandes der Bundeswehr, Patrick Sensburg, hat seine Forderung unterstrichen, ehemalige Bundeswehrsoldaten auf ihre Einsetzbarkeit zu überprüfen. Er sagte MDR AKTUELL, es gebe in Deutschland ungefähr 900.000 Ex-Soldaten, die theoretisch eingezogen werden könnten: "Da wäre es sicherlich ein erster Ansatz, mal zu überprüfen, wo sind die – also die Erfassung des Wohnsitzes, die Meldedaten wieder zu erfassen und dann auch den Gesundheitszustand zu überprüfen. Also was können wir mit denen machen, die wir jetzt schon haben?"