Neitzel ist aber auch überzeugt, dass eine Entscheidung in dieser Legislatur nicht mehr getroffen wird. Zu sehr herrsche Uneinigkeit in der Ampel-Regierung und im Parlament.

Zunächst brauche man ein klares Ziel, sagt Albrecht Broemme. Er ist Ehrenpräsident des Technischen Hilfswerks und Chef des Think-Tanks Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit. Er spricht sich dafür aus, schrittweise über mehrere Jahre eine allgemeine Dienstpflicht einzuführen, nicht nur beim Militär: "Der Staat ist für viele Leute weit weg und durch so einen verpflichtenden Dienst würde dieses Entrücken wieder ein Stück zurückgeführt werden auf ein besseres Verhältnis und das halte ich politisch für einen wichtigen Aspekt."

Ein Bürgerrat sei das falsche Mittel, ist aus der Unionsfraktion zu hören, die die Debatte an sich unterstützt. Albrecht Broemme vom Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit hingegen findet die Idee gut: "Das kann ich mir gut vorstellen, weil sich die Diskussion da auch ein bisschen festgefahren hat. Auch innerhalb der Fraktionen gibt es da kein einheitliches Bild. In allen Fraktionen findet man Befürworter und Bedenkenträger oder Gegner. Vielleicht kann da ein gut vorbereitetes Votum eines Bürgerrates der Politik helfen, eine Entscheidung zu treffen." Und vielleicht, so Brömme, käme der ja auch zu ganz anderen Erkenntnissen.