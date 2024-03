Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl, hat trotz gewisser Fortschritte eine kritische Bilanz des Zustandes der Bundeswehr gezogen. "Die Bundeswehr hat immer noch von allem zu wenig", sagte Högl am Dienstag in Berlin bei der Vorstellung ihres Jahresberichts 2023. Es gebe keine wesentliche Verbesserung bei Personal, Material und Infrastruktur.

Die Bundeswehr steuert nach ihrer Einschätzung auf erhebliche Personalprobleme zu: "Die Truppe altert und schrumpft immer weiter", schreibt die SPD-Politikerin in ihrem am Dienstag in Berlin veröffentlichten Jahresbericht 2023. Etliche Verbände hätten große "Personalvakanzen".