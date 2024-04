Cannabis kann man nur durch Mitgliedschaft in einem Cannabisclub legal erhalten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will jedoch einen weiteren Gesetzesentwurf vorlegen, mit dem der Verkauf über staatlich lizenzierte Geschäfte in Modellregionen erprobt werden soll. Wenn die Clubs ab dem 1. Juli offiziell ihre Arbeit aufnehmen, dürfen sie Samen oder Stecklinge zum Selbstkostenpreis an volljährige Nicht-Mitglieder für den Eigenanbau verkaufen.

Mitglied in einem Cannabisclub kann jeder werden, der mindestens 18 Jahre alt ist, seit mindestens sechs Monaten in Deutschland wohnt und nicht bereits Mitglied in einem anderen Cannabisclub ist. In vielen Städten in Sachsen und Thüringen (Dresden, Leipzig, Chemnitz, Weimar, Erfurt) gibt es bereits solche Clubs. Jeder von ihnen darf nicht mehr als 500 Mitglieder haben und muss nicht-gewerblich orientiert sein.