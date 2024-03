Auf der Online-Plattform "X" ehemals "Twitter" nimmt die Debatte seit einer Woche Fahrt auf. Michael Kretschmer twittert am Sonnabend "Mein Ziel ist es, dass dieses Gesetz niemals wieder aus dem VA [Vermittlungsausschuss] herauskommt." Die Nachricht sitzt. Der zuständige Minister legt am Sonntag nach. Karl Lauterbach textet zurück: "Wenn Bundesländer Cannabis-Gesetz in Vermittlungsausschuss zwingen, kommt es nicht mehr raus." Und weiter schreibt er: "Mit Tricks würde Gesetz gestoppt, für das 400 Bundestagsabgeordnete stimmten." Lauterbach warnt vor politischen Machtspielchen und beteiligt sich selbst daran. Jetzt geht es längst nicht mehr um Inhalte. Jetzt geht es um Parteidisziplin. Die Machtarithmetik im Bundestag mag da noch einfach sein. Hier konnte die Ampel-Koalition das Gesetz mit ihrer Mehrheit verabschieden. Im Bundesrat sieht das anders aus. In der Länderkammer hat niemand eine absolute Mehrheit, weder die CDU-regierten noch die SPD-regierten Länder.

Das Cannabis-Gesetz ist nicht zustimmungspflichtig. Es kann nur durch das Anrufen des Vermittlungsausschusses nachgebessert und zeitlich verschoben werden. Hinter den Kulissen werden genau dafür die Mehrheiten ausgelotet. Der SPD-Minister will sein Gesetz durchbringen, mahnt die Länder, mit SPD-Beteiligung, nicht den Vermittlungsausschuss anzurufen. Die CDU-Ministerpräsidenten wollen das verhindern. Doch die Koalitionspartner in den Ländern spielen da schon nicht mehr mit. SPD, FDP und Grüne enthalten sich in den meisten Bundesländern. Also, kein Vermittlungsausschuss, Parteidisziplin statt Inhalte. So richtig glücklich ist damit am Ende wohl niemand.