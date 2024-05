Ein Eklat bei dem am Montag beginnenden dreitägigen Bundesparteitag der CDU in Berlin bleibt somit aus. Unter dem Motto "Zukunft gemeinsam gewinnen" will die Partei ihre Rückkehr in die Regierungsverantwortung einleiten. Parteichef Friedrich Merz sieht die Christdemokraten nach der Niederlage bei der Bundestagswahl 2021 wieder zurück im Ring. "Wir sind wieder da, und auch das Wort konservativ findet sich wieder in unserem Programm. Ja, wir sind auch eine konservative Partei, und davor hat keiner mehr Hemmungen, das auch deutlich und klar zu sagen."