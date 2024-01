Zuvor hatte bereits der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, vor einem Parteiverbotsverfahren gewarnt. Dieses werde der AfD nur in die Hände spielen, sagte er dem "Tagesspiegel". Das Grundgesetz setze zudem für ein Parteiverbot hohe Hürden. Dafür müssten die grundlegenden Prinzipien des Rechtsstaates und der Demokratie angegriffen werden, und zwar in einer aggressiv-kämpferischen Art, etwa in Form eines mehr oder weniger gewaltsamen Umsturzes. "Nach meinem Informationsstand halte ich einen Verbotsantrag derzeit für falsch", sagte Papier.