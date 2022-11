Verschiedene Indikatoren deuteten darauf hin, dass sich Deutschland jetzt in der Endphase der Pandemie befinde. Ullmann verwies auf die Fortschritte bei den Impfstoffen und den Medikamenten gegen Covid-19. Auch seien die Zahlen der schweren Krankheitsverläufe in den Kliniken sehr niedrig. Deshalb hätten es Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein mit dem Ende der Isolationspflicht richtig gemacht. Die Überprüfung durch die Behörden habe ohnehin nicht mehr funktioniert, sagte der FDP-Politiker, der auch Infektiologe ist. Neben den drei Bundesländern will nun auch Hessen die Isolationspflicht beenden.