Es sei auch nicht so, sagte Lauterbach, dass eine Impfung nur noch drei Monate gelten und man sich alle drei Monate impfen lassen solle. Diese Frist für die Maskenpflicht-Ausnahmen sei gewählt worden, weil Impfungen nach bisherigen Erkenntnisse in dieser Zeit gegen Ansteckungen schützten, gegen schwere Infektions- und Krankheitsverläufe aber viel länger.

Die Länder sehen Regelungen zur Maskenpflicht bei Veranstaltungen und in der Gastronomie kritisch. Ausnahmen seien im Alltag schwer umzusetzen und zu kontrollieren, erklärten sie bei der Gesundheitsministerkonferenz in dieser Woche in Magdeburg. Lauterbach will weitere Gespräche mit den Ländern führen, wies allerdings Forderungen nach einheitlichen Vorgaben zurück. Die Länder müssten die Gefahr bewerten, Fallzahlen und andere Indikatoren, wie die Belegung der Krankenhäuser und die Schwere der Krankheitsverläufe. Das sei besser als immer wieder gescheiterte Versuche mit festen Grenzwerten.