Auch am Sonntag sind zahlreiche Menschen in den mitteldeutschen Ländern gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Allein in Sachsen waren Veranstaltungen in neun Städten angemeldet. In Grimma beteiligten sich trotz schlechten Wetters etwa 750 Menschen an einer Kundgebung unter dem Motto "Zusammen gegen Rechts", wie die Polizei mitteilte. Am Rande hatten sich allerdings auch rund 50 Personen aus dem rechten Spektrum zum Gegenprotest versammelt. Weitere Demonstrationen fanden unter anderem in Eilenburg, Marienberg und Dippoldiswalde statt.