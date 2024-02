Nach Angaben der Polizei beteiligten sich 300 Menschen an den Protesten in Weißenfels. Eric Stehr (Die Linke), Stadtrat in Weißenfels und Mitglied vom Bündnis für Toleranz, schätzte die Teilnehmendenzahl hingegen gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT auf 400 bis 500. Stehr erklärte: "Man muss natürlich auch sehen, dass es regnet, was nicht so viele Menschen auf die Straßen treibt, selbst wenn es um wichtige Themen wie Demokratie geht. Deshalb sind meine Erwartungen total erfüllt."