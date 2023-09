Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni hat unterdessen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Lampedusa eingeladen. Meloni sagte in einer Videobotschaft, von der Leyen solle gemeinsam mit ihr Lampedusa besuchen, wo in den vergangenen Tagen mehrere Tausend Bootsflüchtlinge angekommen seien. Dort könne sich die Kommissionspräsidentin persönlich den Ernst der Lage bewusst machen.

Von der Leyen sagte bereits zu. Ein Sprecher von ihr sagte der Deutschen Presse-Agentur am Rande einer Veranstaltung in Hanau, die Kommissionschefin werde am Samstag zunächst nach Rom reisen und von dort aus am Samstag oder Sonntag mit Meloni weiter nach Lampedusa.