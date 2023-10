Die Länder haben schon zugesagt, dass sie die Hälfte der Zusatzkosten übernehmen. Bei einem Treffen Mitte Oktober demonstrierten die Regierungschefs der Länder Einigkeit. In einem Beschluss hieß es später: "Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder halten einen Mechanismus ab dem Jahr 2024 für erforderlich, wie eine auskömmliche Finanzierung des Deutschland-Tickets in gemeinsamer Verantwortung mit dem Bund zu gewährleisten ist. Sie fordern den Bund auf, einen solchen Mechanismus gemeinsam mit den Ländern im Hinblick auf die zeitliche Dringlichkeit unverzüglich zu entwickeln."

Eine Einigung ist bisher also nicht in Sicht. Die könnte es am 6. November geben – dann treffen sich in Berlin die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und werden wohl auch über das Deutschland-Ticket sprechen. Sollte es keine Verständigung über die Finanzierung zwischen Bund und Ländern geben, würde der Abopreis wohl steigen – oder das Ticket ganz abgeschafft werden.