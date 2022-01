Gerichtsverhandlungen sollen künftig stärker digitalisiert werden. Das kündigte Justizminister Marco Buschmann (FDP) im Gespräch mit der "Bild am Sonntag" an. Zeugen in Gerichtsverfahren sollen laut Buschmann künftig auch per Videoschalte ihre Aussage machen können. Hierfür wolle der Bund gemeinsam mit den Ländern ein bundeseinheitliches System für Videokonferenzen entwickeln.