Bentele sagte weiter, besonders ältere Menschen verstünden die komplexe Anmeldung in der App nicht und scheiterten daher an der Authentifizierung. Auch sollten technische Probleme beim Abruf des E-Rezepts "schnellstmöglich" behoben werden.



Die technischen Probleme dürften nicht dazu führen, dass Patientinnen und Patienten länger auf ihre Arzneimittel warten müssen, sagte Bentele. "Wir als Sozialverband ermahnen außerdem Praxen und Apotheken, alle Wege der Rezeptausstellung und -einlösung anzubieten: elektronisch auf der Gesundheitskarte, in der App und als Ausdruck." Gerade im Gesundheitssystem müssten bei Neuerungen alle Menschen mitgenommen werden.



Ein Teil der Mitglieder beschwerte sich zudem, dass sich einige Praxen weigerten, das E-Rezept auszudrucken, obwohl sie dazu verpflichtet sind. Andere Patientinnen und Patienten hätten das Gefühl, übergangen zu werden: Sie könnten durch das E-Rezept nicht mehr einsehen, was ihnen verschrieben worden sei.