Gerade da spielten die Bundesländer eine zentrale Rolle, sagt Simon Müller. Denn im Grundgesetz sei festgelegt, dass Fragen der Raumordnung – also wo darf ich was bauen – und auch Fragen des Umwelt- und Naturschutzes sowohl bei den Ländern als auch beim Bund lägen.

Auch dem energiepolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt, Michael Scheffler, zufolge ist so eine Konferenz sinnvoll. Er stimmt dem Energiewendeexperten in diesem Punkt zu. Dass aber allein die Erneuerbaren die Lösung in der Energiefrage seien, das denkt Scheffler wiederum nicht. Stichwort Atomstrom: In Sachsen gebe es zwar kein Atomkraftwerk, er selbst denke aber, dass diese Energieform gebraucht würde. Sie sei sehr verlässlich.