Die Gewerkschaft fordert Lohnerhöhungen von zwölf Prozent, mindestens aber 650 Euro mehr im Monat. Die Laufzeit soll nach ihren Vorstellungen ein Jahr betragen. Die Bahn hatte zuletzt zwölf Prozent bei den unteren Lohngruppen in Aussicht gestellt. Zehn Prozent mehr sollen die mittleren Gruppen bekommen und acht Prozent die oberen. Die Erhöhung sollte aber auf zwei Jahre gestreckt werden. Hinzu käme eine ebenfalls stufenweise gezahlte Inflationsausgleichsprämie von insgesamt 2.850 Euro.

Unterdessen kündigte die mit der EVG konkurrierende Lokführergewerkschaft GDL an, in der kommenden Woche ihre Tarifforderungen vorzustellen. Für Montag hat sie dazu zu einer Pressekonferenz in Berlin eingeladen. Die GDL teilte mit, es gehe dabei sowohl um Tarifforderungen als auch "weitergehende Durchsetzungswege" für "zwingend erforderliche Verbesserungen der Arbeits- und Lebensumstände" der Beschäftigten.