Magdeburg baut zielgerichtet aus

Magdeburg hatte sich im Juni 2022 das Ziel gesetzt, bis 2030 jährlich 500 neue Abstellanlagen für Fahrräder zu bauen, insbesondere dort, wo es bisher kaum öffentliche Abstellmöglichkeiten gibt. Auf Anfrage teilte die Stadt mit, im vergangenen Jahr habe das Tiefbauamt über die gesamte Stadt 310 Fahrradbügel montiert, das entspreche somit Abstellplätze für 620 Fahrräder. In diesem Jahr seien 100 gebaut worden, unter anderem in der Neustadt, der Altstadt und dem Stadtfeld. Weitere rund 150 Fahrradbügel seien in Planung und sollten noch in diesem Jahr an verschiedenen Standorten montiert werden.

Zudem wurde im Juli beschlossen, Fahrradboxen in der Stadt zu installieren. Hier habe man vor allem Fahrradtouristen im Blick, die ihre Räder und Gepäck sicher verschließen können. Fördermittel mit einer Quote von 90 Prozent der Gesamtkosten seien bereits bewilligt worden. An zwei Standorten sollten jeweils zehn Boxen gebaut werden, für einen weiteren Standort fehle noch eine Sondernutzungserlaubnis.

Erfurt weist Erfolge aus und spricht von Hindernissen

In der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt hatte ein Radentscheid Druck auf die Stadt ausgeübt in Sachen Investitionen in die Fahrradinfrastruktur. Im Juni 2021 nahm der Stadtrat den Radentscheid an – darin werde unter anderem die Installation von 600 Abstellanlagen pro Jahr gefordert.

Auf Anfrage teilte der Radverkehrsbeauftragte der Stadt Erfurt, Dirk Büschke, mit, im vergangenen Jahr seien Abstellmöglichkeiten für 38 Fahrräder hinzugekommen, unter anderem in der Magdeburger Allee und am Geraradweg. Zusätzlich seien Parkplätze für Lastenräder in der Albrechtstraße und Lassallestraße gebaut worden. Zwei sogenannte Bikeports, an denen bis zu zehn Fahrräder angeschlossen werden können, sind Bürschke zufolge im November 2022 erstmals aufgestellt worden. Da häufig kein Platz auf Gehwegen für Abstellanlagen sei, würden die Ports in Form eines überdimensionierten Fahrrads oder Autos auf Parkplätzen errichtet.

Ein einem sogenannten Bikeport wird deutlich, dass auf einem Autoparkplatz bis zu zehn Fahrräder abgestellt werden können. Bildrechte: IMAGO / Zoonar

Bürschke verweist auch auf 577 gebaute Fahrradabstellplätze – die allerdings die Kommunale Wohnungsgesellschaft für ihre Mieterinnen und Mieter gebaut hat – und rechnet vor, dass man die 600er-Marke somit erreicht habe. Dass es nicht schneller vorangehe, begründet er mit der planerischen Komplexität, da beispielsweise Denkmalschutz, Barrierefreiheit, Rettungswege und unterirdische Leitungen bedacht werden müssten und zusätzlich personelle Engpässe in der Bauausführung und der Verwaltung vorkämen.

Im Großen und Ganzen schätzt Bürschke die Lage in Erfurt als gut ein. Die Parkhäuser am Bahnhof hätten freie Kapazitäten, mehr könnte vor Schulen und Kitas gemacht werden. Aber insgesamt müsse mehr auf qualitative Abstellplätze geachtet werden. Nächste Projekte sind etwa an Sportplätzen sowie in der Altstadt und am Fernbusbahnhof geplant.

Ein Zeichen für mehr Engagement für den Radverkehr hat das Thüringer Kabinett gesetzt. In dem Referentenentwurf zur Neufassung der Bauverordnung ist vorgesehen, dass bei Neubauten Fahrradabstellplätze verpflichtend installiert werden sollen.

Jena stellt neues Konzept vor

In der Studentenstadt Jena werde in dieser Woche das neue Radverkehrskonzept erwartet, berichtet der ADFC. Von der Stadt heißt es, in dem Entwurf widme sich ein Teilbericht ausschließlich dem Thema Fahrradparken.

Aber auch unabhängig vom Konzept sei in diesem Jahr einiges geplant: Im Innenstadtbereich würden noch 150 Fahrradabstellmöglichkeiten hinzukommen, sowie weitere in Jena West und Ost. In den vergangenen fünf Jahren seien circa 400 Stellplätze gebaut worden, 200 davon an Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs. Insgesamt gebe es aber gerade in den eng bebauten Gründerzeitvierteln ein deutliches Defizit.