29. November 2023, 18:25 Uhr

Am Donnerstag beginnt die Weltklimakonferenz in Dubai. Die Vereinigten Arabischen Emiraten sind Gastgeber. Klimaökonomin Claudia Kemfert hat keine hohen Erwartungen an das Treffen und bezeichnet die Veranstaltung als "Fake-Klimakonferenz".Die Emirate gehörten zu den größten Ölproduzenten der Welt. Daraus ergebe sich ein Interessenkonflikt.