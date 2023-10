Angehörige deutscher Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die von der Hamas entführt wurden, haben bei einem Treffen mit Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) um mehr Unterstützung Deutschlands gebeten. "Es ist ein Alptraum für uns, für jeden in Israel. Wir brauchen Ihre Hilfe, wir brauchen deutsche Hilfe", sagte Adi Zalesky am Donnerstag bei einem Gespräch mit Journalisten in der israelischen Botschaft in Berlin.