Bildrechte: picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Habeck hatte vorgeschlagen, Investitionen von Firmen mit einer Prämie von zehn Prozent zu fördern, um die schwächelnde Wirtschaft anzukurbeln. Zudem will der Grünen-Politiker im Rahmen seiner "Modernisierungsagenda" viele Milliarden in Energie- und Kommunikationsnetze sowie in Verkehrswege und Bildung investieren. Auch eine Senkung der hohen Stromkosten durch die Reduzierung der Stromsteuer und der Netzentgelte ist dem Habeck-Vorstoß zufolge vorgesehen.