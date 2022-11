Zugleich weist der Gewerkschaftschef auf die derzeitigen Schwierigkeiten bei der Unterbringung von Flüchtlingen hin. Deutschland sei bereits "mittendrin in den Verhältnissen wie 2015", weniger was die unerlaubten Einreisen angehe, aber vielmehr, was die Städte und Kommunen und Gemeinden derzeit an Menschen unterbringen müssten. 2015 seien es etwa 750.000 Menschen gewesen, die untergebracht werden mussten.