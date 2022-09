Die Zahl unerlaubter Einreisen über die tschechisch-deutsche Grenze erreicht einem Medienbericht zufolge einen Höchststand. Wie die "Bild"-Zeitung schreibt, hat die Bundespolizei im Juni rund 2.000 illegale Übertritte festgestellt. Das entspreche einer Steigerung von 140 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im August seien allein an der tschechischen Grenze zu Sachsen mehr als 3.000 Personen unerlaubt eingereist. Die Geflüchteten sind laut dem Blatt in der Mehrzahl Syrer, Afghanen und Iraker. Sie kämen unter anderem über die A17 oder mit Zügen in Sachsen an.