Steinmeier: "Ostdeutsche haben das Gefühl, nicht gesehen zu werden"

In Mitteldeutschland wird der Tag der Deutschen Einheit mit zahlreichen Veranstaltungen begangen. In Sachsen-Anhalt ist ein zentraler Ort der Feierlichkeiten die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn an der A2. Dort beginnt am Vormittag das Fest der Begegnung mit einem Bittgottesdienst. Auch im Grenzmuseum Böckwitz-Zicherie in der Altmark, in Halle, Merseburg, Stendal, Magdeburg und Halberstadt sind Veranstaltungen anlässlich des Einheitstags geplant, etwa Konzerte, Führungen und Feierstunden.