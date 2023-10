Der Sächsische Landtag öffnet anlässlich des Tages der Deutschen Einheit am Dienstagnachmittag seine Türen für Bürgerinnen und Bürger . Zwischen 14:15 Uhr und 17:15 Uhr werden Führungen angeboten, die auch Einblicke in sonst nicht zugängliche Arbeitsbereiche des Parlaments ermöglichen. Wie die Landtagsverwaltung weiter mitteilte, können die Gäste auch an zwei politischen Diskussionsrunden zur Gesundheitsversorgung und Wirtschafts- und Energiekrise mit Abgeordneten im Plenarsaal teilnehmen. Diese beginnen 14:45 Uhr und 16:15 Uhr.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) nannte zur Feierstunde am Vormittag den 3. Oktober als das glücklichste Datum des vergangenen Jahrhunderts für die Deutschen. "Und wir sollten uns jeden Tag darüber freuen", sagte er. "Der Wohlstand, den wir haben, die Freiheit, die wir haben, das ist in der Deutschen Einheit begründet." Für viele Menschen in Ostdeutschland habe der Zweite Weltkrieg erst mit der Wiedervereinigung geendet. Mit der Erfahrung von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit könne man mit Mut in die Zukunft gehen.