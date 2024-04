Bildrechte: IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Flüchtlingsunterbringung Zu wenige Vermieter bereit, Wohnungen an ukrainische Geflüchtete zu vermieten

Hauptinhalt

23. April 2024, 10:19 Uhr

In vielen Landkreisen in Mitteldeutschland mangelt es an Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine. Viele von ihnen sind deshalb noch immer in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, was nicht ideal ist. In den mitteldeutschen Landkreistagen wünscht man sich bei der Finanzierung von Wohnungen für Menschen aus der Ukraine mehr Unterstützung durch den Bund. Außerdem müssten mehr Vermieter ihre Wohnungen zur Vermietung an ukrainische Geflüchtete zur Verfügung stellen.