Der Erzgebirgskreis hat die Kritik an der Unterbringung Geflüchteter aus der Ukraine in Meinersdorf zurückgewiesen. Derzeit sind 30 Menschen, darunter elf Minderjährige, in einer Turnhalle in dem Ortsteil von Burkhardtsdorf untergebracht. Nach Angaben des Landratsamtes ist das aber eine Notlösung, weil der Kreis rein rechtlich nicht für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine zuständig ist. Der Flüchtlingsrat kritisiert diese Haltung und meint, dass es sich der Landkreis zu einfach mache.

Kritik aber auch Dankbarkeit

Was ist das Problem? Seit Anfang März leben die Ukrainer in der Turnhalle Meinersdorf. Der Sächsische Flüchtlingsrat kritisiert, sie hätten dort keinerlei Privatsphäre oder Ruhe. Die Organisation zitiert einen ukrainischen Rentner: "Wir sind sehr dankbar, dass uns Deutschland Sicherheit bietet. Aber die Zustände in dieser Halle sind wirklich sehr schlecht."

Keine Küche, keine Stühle, keine Beratung

Veronika Smalko vom Verein "AG Ukraine-Chemnitz-Europa e.V." bestätigte das: "Wir waren schockiert darüber, was wir gesehen haben. Dort sind Behinderte und kleine Kinder, die nicht einmal einen Kinderwagen haben. Es gibt nur Feldbetten, nicht einmal Stühle und keine Trennwände für ein bisschen Privatsphäre." Trotz aller Kritik seien die Menschen dankbar, für die Hilfe, die sie in Deutschland bekämen. Aber der Alltag sei schwer, denn es gebe nicht einmal richtige Kochgelegenheiten in der Unterkunft.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wir wurden um eine Plasteschüssel gebeten, weil es nicht mal eine Waschmaschine gibt und sie alles in einem Raum, in einem Waschbecken erledigen: Körperpflege, Wäsche, Essenszubereitung. Dave Schmidtke Sächsischer Flüchtlingsrat

Auf Anfrage von MDR SACHSEN teilte der Landkreis dazu mit: Ukrainer hätten Anspruch auf Leistungen nach dem Bürgergeldgesetz bzw. der Sozialhilfe. Jeder Bürgergeld-Berechtigte sei gehalten, "sich um einen angemessenen Mietraum zu kümmern und ein privatrechtliches Mietverhältnis zu begründen. Für den vorgenannten Personenkreis werden demnach im Erzgebirgskreis keine zusätzlichen Kapazitäten zur Unterbringung nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 und 3 SächsFlüAG mehr vorgehalten".

Flüchtlingsrat: Kreis und Landesdirektion könnten mehr tun

Damit mache es sich der Erzgebirgskreis gar zu leicht, widerspricht Dave Schmidte vom Flüchtlingsrat. Der Kreis sei verpflichtet, die Ukrainer bei der Wohnungssuche zu unterstützen. "Was nützen den Geflüchteten Behördenaushänge in deutscher Sprache, die keiner übersetzt?" Wenigstens einmal in der Woche hätte eine Sozialberatung wegen der Bürokratie und bei der Wohnraumsuche helfen müssen. "So kennen wir das aus anderen Kreisen und Städten", ergänzte Schmidtke.

Er sieht auch die Landesdirektion in der Pflicht, nachzuhaken, ob der Landkreis seine Aufgaben erfüllen könne. "Im Erzgebirge gibt es, im Gegensatz zu den strapazierten Wohnungsmärkten in Leipzig und Dresden, tatsächlich leerstehende Wohnungen", so Schmidtke. Im Gespräch mit MDR SACHSEN äußerte er sich entsetzt darüber, dass die Ukrainer aus der Turnhalle in Meinersdorf uns leise "um eine Plasteschüssel gebeten haben, weil es nicht mal eine Waschmaschine gibt und sie sie alles in einem Raum, in einem Waschbecken erledigen: Körperpflege, Wäsche, Essenszubereitung." Auch der Erzgebirgskreis habe laut Schmidtke "andere Möglichkeiten, Menschen würdiger unterzubringen".

"Turnhalle nur eine "zeitlich befristete Notvariante"