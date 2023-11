In der früheren Frauenklinik des Wismut-Krankenhauses Gera werden wieder Flüchtlinge untergebracht. Das hat das Kabinett am Dienstag beschlossen. Nach Angaben von Innenminister Georg Maier (SPD) sollen 200 Plätze für die vorübergehende Aufnahme von Flüchtlingen geschaffen werden.

Dabei handele es sich aber nicht um eine neue reguläre Erstaufnahmestelle, so Maier. Vielmehr solle mit der Unterkunft in Gera die Erstaufnahmestelle in Suhl temporär entlastet werden.

Bildrechte: picture alliance / ZB | Bodo Schackow

Immobilie gehört dem Land

Das Wismut-Krankenhaus befindet sich im Besitz des Landes und kommt daher als Standort für eine Unterkunft in Frage. "Deshalb ist Gera die Immobilie, die am schnellsten ans Netz konnte", so Maier. Voraussichtlich ab Anfang 2024 könnten die ersten Flüchtlinge dort untergebracht werden.

Unterkunft nur "ein Entlastungsschritt"