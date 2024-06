Die Leipziger Richter billigten in ihrem Urteil der Stadt Bremen einen sogenannten Ermessensspielraum zu. Da das Parken auf Gehwegen in ganz Bremen verbreitet sei, könne die Stadt zunächst in den am stärksten belasteten Quartieren vorgehen, hieß es in dem Urteil (Aktenzeichen: BVerwG 3 C 5.23). Über das sogenannte aufgesetzte Parken wird in Bremen schon länger gestritten. Ohne Erlaubnis ist dies eigentlich verboten. In vielen Städten wie Bremen ist das aufgesetzte Parken jedoch verbreitet und Behörden dulden es.