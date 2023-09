Wer an seinem Lebensabend im Heim gepflegt wird, muss einen Eigenanteil zahlen. Der ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. So stark, dass bei immer mehr Menschen das eigene Geld nicht mehr reicht, um ihn zu bezahlen. Dann müssen die Sozialämter mit der sogenannten "Hilfe zur Pflege" übernehmen. Aber bei der Umsetzung hakt es aktuell, beklagen die Pflegeheime.